برلمان كوردستان يعقد إجتماعه الثالث غدا الاربعاء

أربيل (كوردستان 24 ) - يعقد برلمان كوردستان ، غدا الاربعاء الموافق 17 ايار 2023 ،إجتماعه الثالث ضمن دورته الربيعية في الدورة الخامسة للبرلمان .

وبحسب جدول الأعمال ، ستبدأ الجلسة الثالثة لبرلمان إقليم كوردستان الساعة 12 ظهرا غدا الأربعاء. وسيخصص الجزء الأول من الجلسة للقراءة الأولى لمشروع قانون (تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 في إقليم كوردستان - العراق).

ويخصص الجزء الثاني من الجلسة للتصويت على استقالة نواب كوردستان التالية أسماؤهم وفق احكام النقطتين (1 ، 2) من الفقرة الثانية من المادة (25) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان. :

1. عبدالستارمجيد قادر.

2. عثمان علي اسماعيل .

3. بدرية اسماعيل محمود.

4. مسلم عبدالله رسول .

5. هورامان حمةشريف حمة رشيد .

6. روباك احمد رحمان .

7. عمر عبدالله فتاح .

وفي الجزء الثالث من الدورة استقالة وتعيين نواب البرلمان التالية أسماؤهم في اللجان الدائمة لبرلمان كوردستان وفق احكام المادتين (28 ، 34) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان: