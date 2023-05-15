برلمان كوردستان يعقد إجتماعه الثالث غدا الاربعاء
أربيل (كوردستان 24 ) - يعقد برلمان كوردستان ، غدا الاربعاء الموافق 17 ايار 2023 ،إجتماعه الثالث ضمن دورته الربيعية في الدورة الخامسة للبرلمان .
وبحسب جدول الأعمال ، ستبدأ الجلسة الثالثة لبرلمان إقليم كوردستان الساعة 12 ظهرا غدا الأربعاء. وسيخصص الجزء الأول من الجلسة للقراءة الأولى لمشروع قانون (تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 في إقليم كوردستان - العراق).
ويخصص الجزء الثاني من الجلسة للتصويت على استقالة نواب كوردستان التالية أسماؤهم وفق احكام النقطتين (1 ، 2) من الفقرة الثانية من المادة (25) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان. :
1. عبدالستارمجيد قادر.
2. عثمان علي اسماعيل .
3. بدرية اسماعيل محمود.
4. مسلم عبدالله رسول .
5. هورامان حمةشريف حمة رشيد .
6. روباك احمد رحمان .
7. عمر عبدالله فتاح .
وفي الجزء الثالث من الدورة استقالة وتعيين نواب البرلمان التالية أسماؤهم في اللجان الدائمة لبرلمان كوردستان وفق احكام المادتين (28 ، 34) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان:
- استقالة النائب (بلين اسماعيل حاجي) من لجنة (النزاهة).
- تعيين عضو مجلس النواب (بالين اسماعيل حاج) في لجنة (الطاقة والموارد الطبيعية والصناعة والتجارة).
- تعيين عضو مجلس النواب (دلير عبد الخالق حاجي) في لجنة (الفساد).
- تعيين عضو مجلس النواب (سوز عبد القادر عبدالرحمن) في لجنة (الصحة والبيئة وحقوق المستهلك).
- تعيين عضو مجلس النواب (عبد الله حسن حمد) في لجنة (التربية والتعليم العالي والبحث العلمي).
- تعيين عضو مجلس النواب (عبدالله حسن حمد) في لجنة (البلديات والنقل والسياحة).
- تعيين عضو مجلس النواب (ليلى علي عبد العزيز) في لجنة (الأوقاف والشؤون الدينية).
- تعيين النائبة (ليلى علي عبد العزيز) في لجنة (حماية حقوق المرأة).
- تعيين عضو مجلس النواب (بريوان فقيه اسماعيل) في لجنة (شؤون البيشمركة).
- تعيين عضو مجلس النواب (بيريوان فقيه اسماعيل) في لجنة (الزراعة والري). وفيما يتعلق بالجزء الرابع ،يتضمن جدول الأعمال القراءة الثانية لهذا القانون والقرار التالي وفقا لأحكام المواد (87 ، 88 ، 89 ، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان. 1- مشروع قانون (التعديل الثاني للقانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن تملك الأراضي المستغلة في بلديات إقليم كوردستان العراق). 2. مقترح قرار (بشأن دفن الشهداء).