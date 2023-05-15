سیاسة

مستشار الأمن القومي ورئيس ممثلية كوردستان يبحثان ملف النازحين في الإقليم

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) -بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس ممثلية إقليم كوردستان فارس عيسى عبد الكريم، اليوم الإثنين، جملة ملفات من بينها ملف النازحين وسنجار.

وذكرالمكتب الاعلامي للاعرجي في بيان تابعته كوردستانه 24  أن "الاعرجي وعبد الكريم بحثا الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما استمرار التنسيق الأمني بين المركز والإقليم، والحفاظ على المنجزات الأمنية من خلال سد الثغرات وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية".

وشهد اللقاء أيضا، "بحث ملف النازحين في الإقليم، فضلا عن ملف سنجار، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال الإنساني".

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