سیاسة

رئيسا المفوضية والاتحاد الأوروبي يتحدّثان لـ كوردستان 24 بشأن الانتخابات التركية

author_image Kurdistan24 اربیل
المؤتمر الصحفي لرئيسي المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي
المؤتمر الصحفي لرئيسي المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي
ترکیا

أربيل (كوردستان 24)- أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسيلا فوندرلاين، عن سعادتها للإقبال الكبير على الانتخابات التركية.

وقالت فوندرلاين في ردٍّ على سؤال لمراسل كوردستان 24 خلال مؤتمرٍ صحفي في بروكسل، إن الإقبال الكبير في الانتخابات التركية "كان من دواعي سروري".

معتبرةً في الوقت ذاته أن "الشعب التركي شارك في حقوقه الديمقراطية وقيّم المؤسسات الديمقراطية في تركيا".

وأضافت: "النتائج النهائية لم تعلن بعد، ونعتقد أن جولةً ثانية من الانتخابات ستجرى في تركيا".

من جانبه، قال رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي، شارل ميشيل، في ردٍ على سؤال مراسل كوردستان 24: "إننا في الاتحاد الأوروبي، نراقب الانتخابات في تركيا عن كثب، وننتظر  إعلان  النتائج النهائية".

 

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