سیاسة

القنصل العام لبريطانيا في أربيل: ندعم إصلاحات حكومة إقليم كوردستان

وأضافت "نحن وكوردستان أعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش".
author_image أحمد حاجي
القنصل العام لبريطانيا في أربيل روزي كيف
القنصل العام لبريطانيا في أربيل روزي كيف
کوردستان القنصل العام لبريطانيا أربيل روزي كيف دعم حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القنصل العام لبريطانيا في أربيل روزي كيف، اليوم الإثنين، دعم بلادها لإصلاحات حكومة إقليم كوردستان، مشيرة في الوقت نفسه إلى الأهمية التي يشكلها الإقليم لبريطانيا.

وقالت روزي كيف خلال إلقائها خطاباً في إحدى الجامعات في العاصمة أربيل، "ندعم إصلاحات حكومة إقليم كوردستان، وننسق معها في مجالات رقمنة الخدمات، والإصلاح المالي".

وأضافت "نحن وكوردستان أعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش، كما أننا نقدم المساعدات للبيشمركة، وندعم الإصلاحات الجارية في مفاصل وزارة البيشمركة".

وأوضحت أن "إقليم كوردستان والعراق يُشكِّلان أهمية كبيرة لبريطانيا، ونعمل باستمرار لضمان السلام والازدهار في المنطقة، كما أننا من الناحية الاقتصادية نركز على جلب المزيد من الشركات البريطانية إلى المنطقة لإنعاش الاقتصاد".

 

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