سیاسة

رئاسة الإقليم تنشر توضيحاً بشأن تفاصيل العقود النفطية في كوردستان

من هنا نوضح أن هذا الخبر ملفق جملة وتفصيلاً
author_image أحمد حاجي
لوغو رئاسة إقليم كوردستان
لوغو رئاسة إقليم كوردستان
کوردستان رئاسة إقليم كوردستان العقود النفطية مصادر إخبارية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، بياناً تفند فيه ما تدوالته بعض المواقع الإخبارية بشأن تفاصيل العقود النفطية في الإقليم.

وفيما يلي نص البيان:

نشرت بعض المصادر الإخبارية في العراق وإقليم كوردستان إشاعات تزعم بأنه في نهاية الأسبوع الماضي رفض رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني طلباً من رئيس وزراء الحكومة الاتحادية خلال اجتماع بينهما الكشف عن تفاصيل عقود النفط في إقليم كوردستان.

من هنا نوضح أن هذا الخبر ملفق جملة وتفصيلاً، وبعيد عن الحقيقة. ولم يكن هناك أي اجتماع أو طلب حول هذا الموضوع وليس هناك أي غموض في العقود النفطية لإقليم كوردستان.

إعلام رئاسة إقليم كوردستان

15/5/2023

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف