رئاسة الإقليم تنشر توضيحاً بشأن تفاصيل العقود النفطية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، بياناً تفند فيه ما تدوالته بعض المواقع الإخبارية بشأن تفاصيل العقود النفطية في الإقليم.

وفيما يلي نص البيان:

نشرت بعض المصادر الإخبارية في العراق وإقليم كوردستان إشاعات تزعم بأنه في نهاية الأسبوع الماضي رفض رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني طلباً من رئيس وزراء الحكومة الاتحادية خلال اجتماع بينهما الكشف عن تفاصيل عقود النفط في إقليم كوردستان.

من هنا نوضح أن هذا الخبر ملفق جملة وتفصيلاً، وبعيد عن الحقيقة. ولم يكن هناك أي اجتماع أو طلب حول هذا الموضوع وليس هناك أي غموض في العقود النفطية لإقليم كوردستان.

إعلام رئاسة إقليم كوردستان

15/5/2023