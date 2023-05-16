واشنطن تنقل 31 دبابة أبرامز إلى ألمانيا لتدريب الأوكرانيين

أربيل (كوردستان 24)- وصلت 31 دبابة من طراز أبرامز M1، إلى مركز تدريب عسكري أميركي في ألمانيا، استعداداً لتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن 31 دبابة وعدت الولايات المتحدة في وقت سابقٍ من هذا العام بتسليمها إلى أوكرانيا وصلت إلى مركز تدريب عسكري في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، بات رايدر: "أستطيع أن أؤكد أن 31 دبابة تدريب من طراز أبرامز M1 وصلت إلى غرافنفور بألمانيا استعدادا للتدريب اللاحق لأطقم الدبابات الأوكرانية".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل الطواقم الأوكرانية وتبدأ التدريب في غضون الأسبوعين المقبلين في غرافنفور شمال بافاريا، والتي تعدُّ موطن لقاعدة تدريب عسكرية أميركية، وفق الشرق الأوسط.

وأضاف: "يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف للأطقم والمشرفين الأوكرانيين إلى إعدادهم لأدوارهم الحاسمة المقبلة في التشغيل الفعال لدبابة M1 والدفاع عن الشعب الأوكراني".

وكان رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي، قال في اجتماع لمجموعة الاتصال الأوكرانية في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين نهاية أبريل نيسان الفائت، إن واشنطن ستقدم أولاً دبابات «أبرامز» التي لم تكن صالحة للقتال، ولكن يمكن استخدامها للتدريب.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الولايات المتحدة سرّعت عملية التسليم من أجل أن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بمزيد من المعدات المدرعة في الأشهر المقبلة.

واتّخذت واشنطن القرار الذي طال انتظاره بإرسال 31 دبابة أميركية إلى أوكرانيا في يناير كانون الثاني الماضي، تزامناً مع قرار ألمانيا المطول بشأن إرسال أو عدم إرسال دبابات القتال الرئيسية «ليوبارد» إلى كييف.