إجتماع بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لمناقشة موضوع الانتخابات



أربيل (كوردستان 24 ) - من المقرر أن يجتمع وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية اليوم لمناقشة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبحسب معلومات حصلت عليها كوردستان 24 ، فإن الاجتماع بين وفد الديمقراطي الكوردستاني ووفد الاتحاد الوطني الكوردستاني سيبدأ في الساعة 11من صباح اليوم .

ويتألف وفد الديمقراطي الكوردستاني من الدكتور هيمن هورامي جعفر امينكي ومحمود محمد وربوار يلدا وعلي حسين والدكتور بشتيوان صادق . كما يضم وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني شالاو علي العسكري ود. خسرو ، وعماد أحمد ، رزكار حاج حمة ، د. ميران محمد وأمين بابشيخ.

وكان الرئيس مسعود بارزاني دعا ، خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في برزان ، الأحزاب السياسية لعقد اجتماع كبير موسع لإيجاد حل لمشاكل المنطقة قبل 18 من الشهر الجاري .

وقال الرئيس بارزاني "أدعو جميع الأحزاب السياسية الكوردية لفتح صفحة جديدة وعقد اجتماع موسع قبل 18 آيار لمناقشة كافة القضايا وإيجاد حلول". وقال الرئيس بارزاني: قبل هذا الاجتماع ، أدعو المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني إلى عقد اجتماع لإزالة هذا الجمود وتمهيد الطريق للاجتماع الكبير.

وفي 26 مارس 2023 ، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي: "إن حكومة إقليم كوردستان حددت 18 نوفمبر تشرين الثاني 2023 موعدًا للانتخابات البرلمانية الكوردستانية ".