كويستان محمد: ستنتهي مشكلة توزيع الرواتب في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان، كويستان محمد، أنه لن تكون هناك مشاكل في توزيع الرواتب بمحافظة السليمانية.

وقالت محمد في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "ستوزّع عائدات محافظات حكومة إقليم كوردستان وستنتهي مشكلة توزيع الرواتب في السليمانية، وسيكون ذلك بحسب جدول وزارة المالية كما في دهوك وأربيل".

وأضافت: "من الآن فصاعداً، ستُحوّل إيرادات إقليم كوردستان بأكملها إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد، وستُوزّع بحسب عدد السكان بشكلٍ عادل على جميع محافظات الإقليم".

وأوضحت وزيرة العمل أن هذه القرارات "اتُّخِذت في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني بحضور نائبه قوباد طالباني، واتفق عليها جميع الأطراف".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتمع في الـ 14 أيار مايو الجاري، برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وصوّت المجلس بالإجماع، على إعادة تنظيم المالية العامة في جميع أرجاء الإقليم من خلال مركزية الإيرادات والسيولة والنفقات والرواتب.

وتحقيقاً لذلك، تقرر تنظيم جميع مصادر الإيرادات في المصارف والخزائن والمنافذ الحدودية ومديريات الضرائب والرسوم بهدف حماية الإيرادات العامة، وكذلك ربطها عبر نظام إلكتروني.