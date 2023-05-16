سیاسة

في ختام اجتماعهما.. "الديمقراطي الكوردستاني" و"الاتحاد الوطني" يتّفقان على فتح صفحةٍ جديدة

قرر الجانبان العمل كفريقٍ واحد وعقد سلسلة من الاجتماعات، بهدف توفير بيئةٍ قانونية وسياسية مواتية لإجراء الانتخابات
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
کوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع اليوم الثلاثاء بمحافظة السليمانية، المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، وذلك بعد مبادرة الرئيس مسعود بارزاني التي دعا إليها خلال حفل افتتاح نصب بارزاني التذكاري الوطني في الـ 11 مايو أيار الجاري.

وأعرب الجانبان بداية الاجتماع، عن تقديرهما لمبادرة الرئيس بارزاني التي جاءت وفق مقتضيات المصلحة العام لإقليم كوردستان، بحسب بيانٍ ختامي للاجتماع.

وقال البيان: "اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لمتابعة مبادرة الرئيس بارزاني وإعادة تنظيم الشؤون الداخلية لكوردستان وفتح صفحةٍ جديدة في جميع العلاقات".

وأضاف البيان الذي وصل نسخة لـ كوردستان 24: "وجّه المكتبان السياسيان الشكر لمجلس وزراء الإقليم لموافقته على  مشروع إعادة الهيكلة المالية والذي أيدته جميع الأطراف في التشكيلة الوزارية التاسعة".

 وفي موضوعٍ آخر من الاجتماع، بحسب البيان، "اتّفق الجانبان على تعزيز البنية الدستورية لإقليم كوردستان وتسريع الخطوات القانونية والسياسية لضمان إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها هذا العام".

وأشار إلى أن الجانبان "يريدان من الجميع التعاون في استمرار أجواء الأخوة والعمل المشترك وإزالة ثغرات الماضي".

وختم البيان: "قرر الجانبان العمل كفريقٍ واحد وعقد سلسلة من الاجتماعات، بهدف توفير بيئةٍ قانونية وسياسية مواتية لإجراء الانتخابات والتصدي لكافة التحديات في المنطقة".

 

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