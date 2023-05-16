سیاسة

أشواق جاف: في حال وجود إرادة سياسية قوية ستجتمع القوى السياسية قبل الثامن عشر من الشهر الجاري

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - قالت أشواق جاف ، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إنهم ينتظرون القوى والأحزاب والاتحاد الوطني الكوردستاني لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقالت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الثلاثاء في مداخلة مع قناة كوردستان 24 ، إن التطرق إلى المشاكل الحزبية دون مناقشة وإثبات بالأدلة ، لا يمكننا حلها ، مشيرة انه لا توجد مشكلة لا يمكن حلها.

وتابعت أشواق جاف لكوردستان 24 :إنهم طلبوا من الاتحاد الوطني الكوردستاني مناقشة أي وجهة نظر لديهم مع الحكومة في مجلس الوزراء ومحاولة حلها.

ولفتت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أنه في حال وجود إرادة سياسية قوية ، سيعقد اجتماع القوى السياسية قبل الثامن عشر من الشهر الجاري. مشيرة ان الرئيس بارزاني دعا جميع القوى السياسية للاجتماع قبل 18 من الشهر الجاري .

ورأت أشواق جاف ،أن مبادرة الرئيس بارزاني وضعت الأحزاب الكوردية أمام اختبار تاريخي ، لأنه في رأيه اليوم "علينا جميعاً حماية مكانة إقليم كوردستان".

وأضافت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني  ، ان تأجيل الانتخابات ستضع علامات استفهام على العملية السياسية والديمقراطية في اقليم كوردستان وسيكون له اثر سلبي على مكانة وكيان اقليم كوردستان.

وبشأن الاجتماع قبل الثامن عشر من الشهر الجاري ، قالت أشواق الجاف إنه يتعين على جميع القوى السياسية المشاركة في الاجتماع والتعبير عن آرائها ، من أجل حل قضية تأجيل الانتخابات في كوردستان وإجراءها  في موعدها. مشيرة ان القوى السياسية في كوردستان تواجه اليوم تحديا كبيرا وهو تغليب مصالح الكورد وكوردستان على المصالح الحزبية .

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