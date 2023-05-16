الخارجية الامريكية : ما عدا إقليم كوردستان ،"الحرية الدينية في العراق معرضة للخطر "

أ‌ربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أنه ما عدا إقليم كوردستان فان الحرية الدينية في العراق في خطر .

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي حول الحرية الدينية في العالم ،إن الحشد الشعبي مارس الظلم والعنف بحق المكونات الدينية .

وأضاف التقرير : ماعدا إقليم كوردستان ، تتعرض المكونات الدينية مثل الائيزيديين والمسيحيين الى إعتداءات من قبل السلطات المحلية .

كما جاء في تقرير وزارة الخارجية الامريكية : عندما هاجم تنظيم داعش منطقة سنجار ،قامت عناصر

( PKK) بخطف أطفال إيزيديين وحولتهم الى مقتالين من خلال غسل أدمغتهم وفرض أفكارهم عليهم .