سیاسة

الخارجية الامريكية : ما عدا إقليم كوردستان ،"الحرية الدينية في العراق معرضة للخطر "

تقرير الوزارة :" الحشد الشعبي مارس الظلم والعنف بحق المكونات الدينية "
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العراق

أ‌ربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أنه ما عدا إقليم كوردستان فان الحرية الدينية في العراق في خطر .

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي حول الحرية الدينية في العالم ،إن الحشد الشعبي مارس الظلم والعنف  بحق المكونات الدينية .

وأضاف التقرير : ماعدا إقليم كوردستان ، تتعرض المكونات الدينية مثل الائيزيديين والمسيحيين الى إعتداءات من قبل السلطات المحلية .

كما جاء في تقرير وزارة الخارجية الامريكية : عندما هاجم تنظيم داعش منطقة سنجار ،قامت عناصر

( PKK) بخطف أطفال إيزيديين وحولتهم الى مقتالين من خلال غسل أدمغتهم وفرض أفكارهم عليهم .

 

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