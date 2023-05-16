بعد مقابلة لها على قناة كوردستان 24.. تكريم أصغر ناشطة بيئية من قبل بيئة أربيل

أربيل (كوردستان 24 ) - رانيا أديب ، ناشطة بيئية موهوبة ، حصلت على جائزة من مديرية بيئة أربيل بعد مقابلة لها على قناة كوردستان 24 حول تأليف كتاب عن البيئة.

وقالت رانيا ، وهي طالبة تبلغ من العمر 13 عامًا ،لكوردستان 24: "لقد طرحت الكثير من الأسئلة حول البيئة حتى حصلت على إجابات ، لذلك اعتقد أنه يجب على الناس طرح عدة أسئلة كما فعلت أنا للحصول على إجابات ، ولذلك قررت أن أجمع هذه المعلومات والاجابات حول البيئة في كتاب خاص .

وتابعت رانيا "أحببت القراءة والكتابة منذ أن كنت طفلة لأن والديّ كانا يقرآن الكتب في المنزل ، إضافة الى انني تعلمت ايضا في المدرسة على حماية البيئة في المدرسة".

وحول سبب تأليفها كتابا باللغة الانكليزية أجابت رانيا "المشكلة البيئية هي مشكلة عالمية وليست مشكلة كوردية فقط ، لذلك أردت أن أكتب الكتاب باللغة الإنكليزية. ولقد كنت أدرس باللغة الإنكليزية منذ الطفولة والمصادر التي حصلت على إجابات حول البيئة كلها إنكليزية لان المصادر الكوردية قليلة لذلك لم أستطع تاليف هذا الكتاب باللغة الام ".