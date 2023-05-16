قنصليات وبعثات دبلوماسية لـ 13 دولة تدعوا لإجراء انتخابات كوردستان "دون تأخير"

أربيل (كوردستان24)- دعت القنصليات العامة والبعثات الدبلوماسية لـ 13 دولة في إقليم كوردستان، لإجراء الانتخابات النيابية في الإقليم في موعدها المحدد، ودون تأجيل.

وأشادت القنصليات العامة والبعثات الدبلوماسية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وجمهورية التشيك واليونان وإيطاليا وبلغاريا وبولندا ورومانيا، في بيان مشترك، بالتزام حكومة الإقليم وبرلمانه وشعبه "المستمر بالمبادئ والقيم الديمقراطية والترحيب بروح التعاون المتجددة بينها".

وفي هذا البيان المشترك، تؤكد القنصليات والبعثات الدبلوماسية على ضرورة أن يتخذ برلمان كوردستان وحكومة إقليم كوردستان جميع الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات دون تأخير.

وشدد البيان على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتدعو جميع الأطراف ذات الصلة والأحزاب السياسية وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة في إقليم كوردستان إلى العمل معا للتغلب على التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.

كما دعا البيان إلى إجراء انتخابات تفي بالمعايير الدولية وتحمي حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم النساء والأقليات، في المشاركة في العملية الديمقراطية.

ويأتي هذا بعد اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء، المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في محافظة السليمانية، وذلك بعد مبادرة الرئيس مسعود بارزاني التي دعا إليها خلال حفل افتتاح نصب بارزاني التذكاري الوطني في الـ 11 مايو أيار الجاري.

وأعرب الجانبان، عن تقديرهما لمبادرة الرئيس بارزاني التي جاءت وفق مقتضيات المصلحة العام لإقليم كوردستان، بحسب بيانٍ ختامي للاجتماع.

وقال البيان: "اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لمتابعة مبادرة الرئيس بارزاني وإعادة تنظيم الشؤون الداخلية لكوردستان وفتح صفحةٍ جديدة في جميع العلاقات".