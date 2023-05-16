21 فيلما بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان وسط مشاركة عربية متنوعة

أربيل (كوردستان24)- تنطلق الثلاثاء فعاليات النسخة 76 لمهرجان كان السينمائي، والتي ستستمر حتى 27 مايو/ أيار.

وتشارك في هذه الدورة، التي سيحضرها كما جرت العادة نخبة من كبار السينمائيين في العالم، ودول عربية، وهي تونس التي تشارك في المسابقة الرسمية بـ"بنات ألفة"، المغرب بأربعة أفلام في "نظرة ما" و"نصف شهر المخرجين" ثم "مدارس السينما"، والجزائر في عروض "منتصف الليل" والسودان والأردن في أول مشاركة لهما.

ويحاول مخرجون كبار كالبريطاني كين لوتش الفائز بسعفتين تعزيز رصيدهم من السعفات الذهبية في هذه الدورة. وبلغت المشاركة النسائية في المسابقة الرسمية رقما قياسيا، حيث تتنافس سبع مخرجات في السباق لأول مرة في تاريخ مهرجان كان السينمائي.

ويشارك في مسابقات المهرجان نحو 100 فيلم، 21 منها في المسابقة الرسمية، بمشاركة عربية، ممثلة في فليم "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية. ويعالج الفيلم الوثائقي بعين سينمائية سقوط نساء في براثن التطرف.