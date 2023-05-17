الإنتر إلى نهائي الأبطال في انتظار الفائز من مباراة الريال والسيتي

أربيل (كوردستان 24)- حسم إنتر ميلانو الايطالي بطاقة التأهّل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2010، بعد أن جدد فوزه على جاره وغريمه ميلان 1-0 ، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تفوق عليه 2-0 ذهابًا.

وسجل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو ماترينيس هدف المباراة الوحيد قبل ربع ساعة من النهاية (74).

وينتظر إنتر الفائز بين مانشستر سيتي وريال مدريد في النهائي عندما يلتقيان مساء اليوم الأربعاء في مباراة إياب نص النهائي على أرض ملعب الاتحاد في بريطانيا.

وهذا النهائي السادس لإنتر في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال والأول في 13 عامًا، وتحديداً منذ أن قاده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه على حساب بايرن ميونيخ الألماني عام 2010.

وحرم إنتر جاره من بلوغ النهائي الثاني عشر في تاريخه والأول منذ 2007 عندما حقق لقبه السابع على حساب ليفربول، علمًا أنه ثاني أكثر المتوجين بالبطولة المرموقة خلف ريال مدريد (14).

في المقابل، توج إنتر ثلاث مرات أعوام 1964، 1965 و2010 وحل وصيفًا عامي 1967 و1972.

ومن المقرر أن يلتقي الإنتر والفائز من مباراة ريال مدريد والسيتي، في المباراة النهائية المقرّرة في 10 يونيو في ملعب أتاتورك بأسطنبول.