سیاسة

برلمان كوردستان يجتمع اليوم لمناقشة عددٍ من القرارات

author_image Kurdistan24 اربیل
برلمان كوردستان
برلمان كوردستان
کوردستان ريواز فايق برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يعقد اليوم الأربعاء، برلمان إقليم كوردستان جلسته الاعتيادية الثالثة من الدورة الربيعية من السنة الخامسة  للدورة البرلمانية الخامسة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، من المقرّر أن يناقش البرلمان عدة مشاريع قانونية والتصويت على دعوات الاستقالة التي تقدّم بها عدد من النواب.

وسيخصّص الجزء الأول من الاجتماع، للقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما الجزء الثاني من الاجتماع، فسيخصص للتصويت على استقالة أعضاء كتلة جماعة العدل والتي تقدموا بها.

فيما سيناقش البرلمان في الجزء الثالث من الجلسة، مسألة الأعضاء المستقيلين وتعيينهم ضمن اللجنة الدائمة لبرلمان كوردستان، إضافةً لمناقشة عدد من المقترحات الأخرى.

وكانت رئيسة برلمان كوردستان، ريواز فايق، دعت جميع أعضاء البرلمان، الأحد الماضي، لحضور الجلسة الثالثة الاعتيادية لمجلس النواب المقرر عقدها اليوم الأربعاء.

 

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