سیاسة

تعيين أول مسيحية في منصب كاتب عدل بأربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
هبة نجيب عبو
هبة نجيب عبو
کوردستان هبة نجيب عبو محكمة عينكاوا فرست أحمد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير العدل في إقليم كوردستان، فرست أحمد، تعيين "هبة نجيب عبو"  كأول كاتبة عدل مسيحية في محكمة عينكاوا بأربيل.

جاء ذلك، خلال مراسيم حضرها نائب وزير العدل شيلان عارف، ومدير عام المكاتب القضائية آزاد رستم، والمتحدثة باسم وزارة العدل نريمان تاليب.

وقال وزير العدل فرست أحمد في كلمةٍ له خلال مراسيم التعيين: "عندما نمنح الأشخاص المناصب وتعيينهم رؤساء مكاتب قضائية لا نسأل عن المكون أو الدين أو القومية التي ينتمي إليها، أو يتبع لأي طرف سياسي، معاييرنا هي النزاهة والخبرة وطريقة خدمة المواطنين".

وأضاف: "منحناك سلطة كاتبة عدل، وستزاولين عملك في محكمة عينكاوا، كل ذلك بفضل تاريخك المشرف في الخدمة وتفانيك في العمل".

وتابع: "لقد قمتِ بعمل جيد في السنوات السابقة قوامه النزاهة والوفاء، ونريد منك الاستمرارية بالعمل على نفس الوتيرة في منصبك الجديد أيضاً".

من جانبها، أعربت هبة نجيب عبو عن سعادتها بهذا المنصب، وقالت: "هذا شرفٌ لي أن أكون أول مسيحية تتبوأ هذا المنصب في محكمة عينكاوا بأربيل".

وهبة نجيب عبو حاصلة على بكالوريوس في القانون، تعمل في المكتب القضاء الأول/ أربيل منذ 13 عاماً، وعُيِّنت أمس الثلاثاء في منصب كاتب العدل بمحكمة عينكاوا.

 

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