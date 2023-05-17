أمن

السليمانية| وفدٌ عسكري عراقي يلتقي قادة من البيشمركة لمناقشة قضايا أمنية

اعتبر القادة العسكريون خلال الاجتماع، أنه في حال لم يتم القضاء على تحركات داعش، فستُخلَق المزيد من المخاطر في المستقبل
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
کوردستان البيشمركة الجيش العراقي السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- التقى وفدٌ عسكري عراقي رفيع المستوى، قادة في البيشمركة بمدينة السليمانية، بحضور عددٍ من المستشارين في قوات التحالف الدولي.

وكان الهدف من الاجتماع، مناقشة تشكيل لواءين مشتركين في المناطق التي تشهد عمليات قتالية ضد تنظيم داعش.

كذلك بحث إطلاق حملة عسكرية مشتركة، بدعمٍ من سلاح الجو العراقي، ضد خلايا داعش في محاور 1- 2- 3- 4 التي استأنف التنظيم تحركاته فيها.

واعتبر القادة العسكريون خلال الاجتماع، أنه في حال لم يتم القضاء على تلك التحركات، فستُخلَق المزيد من المخاطر في المستقبل.

وقال قائد قوات الـ 70 في البيشمركة، مصطفى جاورش، لـ كوردستان 24: "أتمنى أن يسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية، ويتطوّر التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي".

من جانبهم، أبدى قادة قوات ديالى، كركوك وطوزخرماتو، عن استعدادهم لإطلاق حملةٍ عسكرية مشتركة بدعمٍ من الطيران الحربي العراقي.

من جهته، قال قائد قوة المشاة في الجيش العراقي، صالح خضر ناصر، لـ كوردستان 24: "ستبدأ عملية واسعة النطاق من الآن فصاعداً بدعمٍ من القوات الجوية العراقية"، معتبراً أن هذا الاجتماع "كان لمناقشة هذا الموضوع".

 

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