البنك الدولي: العراق بحاجة الى 2.3 مليار دولار إذا انعدم الأمن الغذائي هذا العام

أربيل (كوردستان24)- رأى البنك الدولي، أن العراق بحاجة إلى أكثر من 2.3 مليار دولار للعام الحالي 2023، لتمويل احتياجاته وذلك في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد لديه.

وقال البنك في تقرير له حول آثار انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: إنه "تم تقدير احتياجات العراق خلال عام 2022 لتلبية احتياجاته من التمويل الإنمائي على الأجل القصير، من أجل الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيه (الحد الأدنى من السعرات الحرارية) 2.02 مليار دولار".

وأضاف أنه من "المتوقع أن تصل هذه الاحتياجات في العراق في عام 2023 ما بين 1.72- 2.33 مليار دولار، وأن تصل في عام 2024 ما بين 1.67- 2.58 مليار دولار، وأن تصل في عام 2026 ما بين 1.65- 3.27 مليار دولار".

وبحسب البنك الدولي، فان الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، يعرفون بأنهم عدد الأشخاص ضمن السكان الذين يعيشون في أسر مصنفة على أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذا التصنيف يعني إذا أفاد شخص بالغ واحد على الأقل في الأسرة، إلى خفض كمية الغذاء المستهلكة في عام كامل، أو تفويت الوجبات أو الشعور بالجوع أو اضطراره إلى إمضاء يوم واحد دون تناول الطعام، بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى.

وأضاف أن "أكثر الدول العربية التي قدرت احتياجاتها، لتلبية التمويل الانمائي على الأجل القصير، من أجل الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيهاـ هي اليمن حيث قدرت في عام 2022 بواقع 13.32 مليار دولار، تليها سوريا حيث قدرت بـ 4.3 مليار دولار تليها مصر التي قدرت بـ 3.45 مليار دولار".