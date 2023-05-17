سیاسة

القوات الأمنية تلقي القبض على 10 متهمين بالإرهاب

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال 10 متهمين

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن القبض على (10) متهمين بالإرهاب في محافظات عدة.

وقال الجهاز في بيان، انه "إستكمالاً لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي، تمكنت مفارزنا في 4 محافظات وإستناداً لمعلومات إستخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من إلقاء القبض على 10 متهمين بالإرهاب".

واضاف ان "مفارزنا في محافظة نينوى نفذت مذكرات قبض قضائية بحق 4 متهمين بالإرهاب بعد متابعة ميدانية دقيقة أفضت للتوصل إلى مكان تواجدهم الدقيق، فضلاً عن استدراج 2 آخرين بكمين محكم في غربي نينوى".

وفي محافظات بغداد والأنبار وديالى، أكد الجهاز ان "مفارزنا أطاحت بـ 4 مطلوبين وفق المادة (1/4) إرهاب، حيث تم إحالة المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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