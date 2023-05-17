بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين أربيل وباريس.. وفد من وزارة البيشمركة يصل إلى فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد من وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، إلى فرنسا، وذلك بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين أربيل وباريس.

وسيلتقي وفد وزارة البيشمركة بمسؤولين عسكريين في فرنسا، وبعد ذلك في مراسيم عسكرية رسمية، وبرفع علمي كوردستان وفرنسا، سيضع الوفدان إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول (قوس النصر) في باريس.

ويعود تاريخ تأسيس ضريح الجندي المجهول (قوس النصر) في باريس إلى عهد نابليون. ويعد القوس أحد الرموز الوطنية في فرنسا، وتقام هُناك سنويّاً مُعظم المراسيم والاحتفالات الوطنية للبلاد، وذلك تكريماً لضحايا الجيش الفرنسي الذين ضحّوا بأرواحهم في الماضي لأجل بلدهم.

ويتألف وفد وزارة البيشمركة من وكيل الوزارة عبد الخالق بابيري، وعدد من قادة البيشمركة. الهدف من الزيارة، هو تعزيز العلاقات العسكرية بين إقليم كوردستان وفرنسا.

ونظم هذه الزيارة ممثل حكومة إقليم كوردستان في باريس، ووكالة البيشمركة، بمساعدة الاتحاد الفرنسي للمُحاربين القدامى.

وحول هذه الزيارة قال وكيل وزارة البيشمركة عبد الخالق بابيري في تصريح لـ كوردستان 24، "فرنسا ساندت إقليم كوردستان والبيشمركة في معظم المراحل والفترات".

وأضاف بابيري "قُمنا بزيارة فرنسا بناء على دعوة تلقيناها من الاتحاد الفرنسي للمحاربين القُدامى"، مشيراً إلى أن "الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات التاريخية بين فرنسا وكوردستان".

وتُعد فرنسا واحدةً من الدول الأوروبية التي لديها علاقات تاريخية وقديمة مع إقليم كوردستان، فضلاً عن أنها لعبت دوراً كبيراً في تقديم الدعم والمُساندة إلى قوات البيشمركة أثناء مواجهتها لتنظيم داعش.