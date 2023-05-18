اللواء بهجت سيلكي: فرنسا لعبت دورا مهما في هزيمة داعش

أربيل (كوردستان24)- قال اللواء في قوات البيشمركة بهجت سيلكي يوم الأربعاء، ان فرنسا لعبت دورا مهما في هزيمة تنظيم داعش.

وقال بهجت سيلكي وهو قيادي في قوات زيرفاني التابعة للبيشمركة، خلال مشاركته في برنامج لكوردستان 24، إن "مشاركة قوات البيشمركة في احتفال عسكري بعلمي كوردستان وفرنسا، ووضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول (قوس النصر) في باريس، أمر مهم بحد ذاته".

وأضاف، إن فرنسا لعبت دورا مهما جدا في هزيمة تنظيم داعش، وأن الرئيس الفرنسي كان أول رئيس يزور إقليم كوردستان، خلال فترة المواجهات مع تنظيم داعش.

ووصل وفد من وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء، إلى فرنسا، وذلك بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين أربيل وباريس.

والتقى وفد البيشمركة بمسؤولين عسكريين في فرنسا، وبعد ذلك في مراسيم عسكرية رسمية، وبرفع علمي كوردستان وفرنسا، ووضع أكاليا الزهور على (قوس النصر) في باريس.

ويتألف وفد وزارة البيشمركة من وكيل الوزارة عبد الخالق بابيري، وعدد من قادة البيشمركة. الهدف من الزيارة، هو تعزيز العلاقات العسكرية بين إقليم كوردستان وفرنسا.

ونظم هذه الزيارة ممثل حكومة إقليم كوردستان في باريس، ووكالة البيشمركة، بمساعدة الاتحاد الفرنسي للمُحاربين القدامى.

وتُعد فرنسا واحدةً من الدول الأوروبية التي لديها علاقات تاريخية وقديمة مع إقليم كوردستان، فضلاً عن أنها لعبت دوراً كبيراً في تقديم الدعم والمُساندة إلى قوات البيشمركة أثناء مواجهتها لتنظيم داعش.