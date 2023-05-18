سیاسة

إستعداد الماني لتوسيع مشاريع الكهرباء في اقليم كوردستان

"ممثلو 27 شركة ألمانية أعربو عن إستعدادهم لتوسيع استثماراتها في إقليم كوردستان"
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أشادت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، بالعلاقات بين حكومة الاقليم والمانيا، مشيرة الى تنفيذ العديد من المشاريع ومحطات الكهرباء من قبل الشركات الالمانية في الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة وتابعته كوردستان24 ، ان وزير الكهرباء كمال محمد صالح استقبل رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية عبد العزيز المخلف، ورئيسة المكتب الألماني للعلاقات التجارية والصناعية في العراق سونتكي هيرن التي تزور إقليم كوردستان على رأس وفد من الشركات الألمانية.

واوضح البيان ان وزير الكهرباء أشاد بالعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الألمانية في مجال الاستثمار، مشيرا إلى تنفيذ العديد من المشاريع ومحطات الكهرباء من قبل شركات ألمانية في إقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان الاجتماع الذي حضره 27 مديرا لشركات ألمانية وممثلي عدد كبير من مجموعات الشركات في هذا البلد، ناقش فرص العمل والمشاريع المستقبلية للوزارة واحتياجات قطاع الكهربا، وسلط الاضواء على توفير التكنولوجيا والمعدات والسلع الالمانية المتنوعة في مجال الكهرباء.

ونوه البيان الى ان رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية أعرب عن استعداد الغرفة لتوسيع استثماراتها في إقليم كوردستان في المستقبل القريب، مضيفا ان وزير الكهرباء أعرب عن تسهيل الوزارة لاستثمار الشركات الألمانية في جميع القطاعات الثلاثة لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف