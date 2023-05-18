إستعداد الماني لتوسيع مشاريع الكهرباء في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أشادت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، بالعلاقات بين حكومة الاقليم والمانيا، مشيرة الى تنفيذ العديد من المشاريع ومحطات الكهرباء من قبل الشركات الالمانية في الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة وتابعته كوردستان24 ، ان وزير الكهرباء كمال محمد صالح استقبل رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية عبد العزيز المخلف، ورئيسة المكتب الألماني للعلاقات التجارية والصناعية في العراق سونتكي هيرن التي تزور إقليم كوردستان على رأس وفد من الشركات الألمانية.

واوضح البيان ان وزير الكهرباء أشاد بالعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الألمانية في مجال الاستثمار، مشيرا إلى تنفيذ العديد من المشاريع ومحطات الكهرباء من قبل شركات ألمانية في إقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان الاجتماع الذي حضره 27 مديرا لشركات ألمانية وممثلي عدد كبير من مجموعات الشركات في هذا البلد، ناقش فرص العمل والمشاريع المستقبلية للوزارة واحتياجات قطاع الكهربا، وسلط الاضواء على توفير التكنولوجيا والمعدات والسلع الالمانية المتنوعة في مجال الكهرباء.

ونوه البيان الى ان رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية أعرب عن استعداد الغرفة لتوسيع استثماراتها في إقليم كوردستان في المستقبل القريب، مضيفا ان وزير الكهرباء أعرب عن تسهيل الوزارة لاستثمار الشركات الألمانية في جميع القطاعات الثلاثة لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.