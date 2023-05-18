القوات الأمنية تعتقل 6 إرهابيين في مناطق متفرقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، القبض على 6 إرهابيين في مناطق متفرقة.

وذكر الجهاز في بيان، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وباشراف مباشر من قبل رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع فوج مكافحة الارهاب (السليمانية) بتنفيذ واجب تمكنت من القاء القبض على مطلوبين اثنين في محافظة السليمانية".

واضاف انه "بالتعاون مع مديرية مكافحة الإرهاب (اربيل) تم القاء القبض على احد الارهابيين والذي كان يشغل منصب آمر كتيبة دفاع جوي في ولاية دجلة سابقا"، مبينا انه "تم القاء القبض ايضا على (3) ارهابيين في قضاء الفلوجة وآخر في مدينة الموصل مع الاستيلاء على كدس عتاد في قضاء الشرقاط".