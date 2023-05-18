سیاسة

إكتشاف قبر يعود تاريخه إلى حوالي 2000 عام في چومان

"حسب المصادر التأريخية ، القبر يعود للاشكانيين الذين حكموا منطقة الشرق الاوسط لنحو 475 عاما "
author_image دیار بکر
مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - اكتشف فريق مشترك أثري في سوران  وجامعة برشلونة قبرا وفيه تابوت نادر في منطقة أثرية بقرية ماوان بمنطقة بالكايتي .

وقال عبد الوهاب سليمان مدير مديرية آثار سوران لكوردستان 24: "هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها مثل هذا القبر في مديرية آثار سوران منذ 1800 عام".

وقال العم عثمان ، صاحب الأرض ، لكوردستان 24: "لقد عرفت بالقبر الاثري منذ فترة طويلة واحتفظت به حتى بدء عمل الفريق عندما حاول الفريق الإسباني وزملاؤهم تجميع قطع التابوت الطيني معًا ، اكتشفوا علامة أخرى.

وبحسب مصادر تاريخية فإن الأشكانيون حكموا قبل 2500 عام لمدة 475 عاما ، وحكموا الجزء الحالي من الشرق الأوسط ، وهذا هو أول آثارللاشكانيين  يتم العثور عليه في كوردستان ، وخاصة في إدارة سوران.

 

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