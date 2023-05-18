سیاسة

أربيل تفتتح اشهر نافورتها بعد إغلاقها ثلاثة أشهر

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - فتتحت محافظة اربيل  اليوم الخميس، مشروع نافورة "بارك شارك" الواقع مقابل قلعة أربيل الأثرية والذي يضم أشهر النوافير في مركز المدينة. 

وقال محافظ اربيل اميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان 24 ، إن "هذا المشروع أعيد تأهيله بميزانية 300 مليون دينار التي تم تخصيصها من قبل رابطة المصارف الخاصة العراقية، ومن اليوم هذا المتنزه متاح للمواطنين". 

وطالب خوشناو المواطنين "بالحفاظ على نظافة البيئة في المتنزه بعد إعادة تأهيله وافتتاحه ". 

 

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