فاضل ميراني: الرئيس بارزاني اعتبر افتتاح نصب بارزاني الوطني أنسب مناسبة لإعلان مبادرته

أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، ان الرئيس مسعود بارزاني كان يدرك أن افتتاح نصب بارزاني الوطني، هو المناسبة الأنسب لإطلاق مبادرته.

وقال فاضل ميراني، خلال مقابلة له مع "صوت أمريكا"، ان الرئيس بارزاني أعتبر ان حفل افتتاح نصب بارزاني الوطني، هو المناسبة الأنسب، لإعلان مبادرته بخصوص وحدة صف الأحزاب الكوردستانية، خصوصا أن الحفل جرى بحضور معظم القوى السياسية في كوردستان والعراق.

وردا على سؤال حول الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني، قال ميراني "بالطبع نشجع على عقد تحالف استراتيجي مع الاتحاد الوطني كالاتفاق السابق، لكن الأوضاع حاليا مختلفة عن السابق، ومن الأفضل عقد تحالف موسع يشمل باقي الأحزاب الكوردستانية أيضا، بعد الانتخابات".

وفيما يتعلق بالاجتماع بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، قال ميراني: "بالطبع، سندعم السيد مسرور في كل ما يتم الاتفاق عليه، سندعم رئيس وزرائنا".

وأطلق الرئيس بارزاني يوم الخميس 11 مايو 2023، وبحضور عشرات الشخصيات السياسية من كوردستان والعراق والشخصيات السياسية والدبلوماسية، خلال افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في منطقة بارزان، مبادرة دعا فيها كافة أحزاب كوردستان للاجتماع وفتح صفحة جديدة، وحل كافة المشاكل العالقة.

واستجابة لمبادرة الرئيس بارزاني اجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، حيث أعرب الجانبان بداية الاجتماع، عن تقديرهما لمبادرة الرئيس بارزاني التي جاءت وفق مقتضيات المصلحة العام لإقليم كوردستان، بحسب بيانٍ ختامي للاجتماع.