بشار الأسد يتوجه إلى جدة لحضور القمة العربية

أربيل (كوردستان24)- أكدت الرئاسة السورية في بيان أن الرئيس بشار الأسد سيشارك الجمعة في قمة جامعة الدول العربية الـ 32، بمدينة جدة السعودية، لتكون بذلك مشاركته الأولى منذ عام 2010.

وأفاد البيان بأن الأسد سيتوجه الخميس إلى جدة لحضور القمة العربية. وكانت السعودية قد دعته للمشاركة بالقمة في خطوة وضعها خبراء في خانة تعزيز مكانة المملكة في المنطقة وبروزها كصانعة سلام، خاصة بعد أن تمكنت من تخطي معارضة بعض الدول العربية -وعلى رأسها قطر- لإعادة سوريا إلى الحظيرة العربية.

وتنطلق أعمال قمة جامعة الدول العربية الثانية والثلاثين الجمعة في مدينة جدة بالسعودية بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، وعلى جدول أعمال القمة عدد من الملفات الساخنة على رأسها عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، والنزاع المتواصل منذ شهر في السودان وحرب اليمن المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

تنعقد القمة في ظل عدد من الملفات الإقليمية والمحلية العاصفة على رأسها قرار الجامعة العربية إعادة سوريا إلى محيطها العربي بعد عزلة استمرت أكثر من 11 عاما في أعقاب النزاع المدمر في البلاد.

ومن المتوقع أن يطغى على جدول أعمال القمة أزمتان رئيسيتان: النزاع المستمر منذ شهر في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والنزاع في اليمن المتواصل منذ أكثر من ثماني سنوات.