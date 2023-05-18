المبادلات التجارية بين إقليم كوردستان وإيران بلغت 4 مليار دولار

أربيل (كوردستان24)- قال المسؤول عن العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران عبد الله آكريي، اليوم الخميس، ان المبادرلات التجارية بين الإقليم وطهران، بلغت 4 مليارات دولار.

وقال عبد الله آكريي، لكوردستان24، ان وفدا من إقليم كوردستان، سيزور إيران نهاية الشهر الجاري.

وأضاف آكريي، إن الوفد يتكون من محافظي المحافظات الأربع، ومشرفي الإدارات المستقلة، ورؤساء الغرف التجارية، ومديري المنافذ الحدودية الثلاثة، برويزخان، وباشماخ وحاجي عمران.

وأضاف أن "الاجتماع سيعقد في 31 من الشهر الجاري في أورمية، حيث سيلتقي وفد إيراني يضم عددا من محافظي المدن الإيرانية مع وفد إقليم كوردستان".

وأكد عبد الله آكريي أنه "في السابق، تم بحث العلاقات والتنسيق بين محافظات الجانبين، ولكن في هذا الاجتماع سيتم توسيع المناقشات، وسيكون أحد محاور الاجتماع مناقشة مشكلة الشاحنات التي تنقل البضائع من إيران إلى إقليم كوردستان، وكهرباء المنافذ الحدودية التي تأتي إلى أراضي الإقليم من إيران". وستعقد اجتماعات لحل هذه المشاكل".

وحول التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وإيران، قال آكريي "خلال الأشهر الستة الماضية، تقدمت العلاقات وزاد التبادل التجاري في جميع المعابر الرسمية الثلاثة لحدود إقليم كوردستان مع إيران، ومستوى التواصل والتجارة بين الجانبين جيد وبلغ 4 مليار دولار".