رئيس حكومة إقليم كوردستان يضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة الشمسية

أربيل (كوردستان 24 ) - وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس حجر الأساس لأكبر محطة للطاقة الشمسية في إقليم كوردستان والعراق.

قالت وزارة الكهرباء إنه تم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة شمسية جديدة في إقليم كوردستان اليوم الخميس 18 مايو 2023. وتبلغ قدرة المحطة 25 ميغاواط تحتوي على عدد كبير من الألواح وتقع في قرية منارة بالقرب من أربيل ،وتعتبر المحطة صديقة للبيئة وسيتم ربطها بمنظومة الكهرباء التي تنتجها بشبكة الكهرباء الوطنية.

يغطي المشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار مساحة 590 فدانًا وسيتم الانتهاء منه في غضون عام. حاليا ، 20٪ إلى 30٪ من إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان يأتي من الطاقة الشمسية وتسعى حكومة إقليم كوردستان زيادة هذه النسبة ، ولهذا الغرض ، تقوم بتنفيذ مشاريع مماثلة.

وجد في اقليم كوردستان محطتان للطاقة الشمسية بطاقة ثلاثة ميغاواط ، فيما قررت الحكومة بناء محطة كهرباء "بتكلفة 235 مليار دينار بطاقة 100 ميغاواط من الكهرباء في سوران. واتخذت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان عدة خطوات رئيسية لحماية البيئة وتقليل الآثار السلبية لحرق الطاقة من محطات توليد الكهرباء.