مسرور بارزاني يضع حجر الاساس لأكبر محطة للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة

أربيل (كوردستان24)- وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس الحجر الاساس في مدينة أربيل لمحطة طاقة شمسية، والتي ستكون أكبر محطة للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في كوردستان والعراق.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في كلمة له خلال المراسم "سعيد بافتتاح هذا المشروع الذي يمكنه توليد 25 ميغاواط في الساعة"، مؤكدا ان " قطاع الكهرباء يحتاج إلى تطوير أكبر ويجب الاهتمام كثيرا بالطاقة النظيفة والبديلة".

وأضاف رئيس الحكومة في كلمته "ان سبب عدم توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة في اليوم بسبب زيادة عدد السكان والاستهلاك وارتفاع عدد المعامل والمصانع"، مشيراً إلى "ان حكومة اقليم كوردستان لديها برنامج لتوفير الكهرباء بتكاليف أقل".

وأكد مسرور بارزاني على أنه "لدينا العديد من الفرص لتحسين قطاع الكهرباء لخدمة المواطنين بشكل أفضل، ولكن في نفس الوقت يجب على المواطنين مساعدة الحكومة من خلال منع هدر الكهرباء وتقليل الاستهلاك الزائد ودفع فواتير الكهرباء بشكل منتظم ومستمر، حتى تتمكن الحكومة من تغطية جزء من إنفاقها الكبير من خلال توليد الكهرباء وتوفير الكهرباء للمواطنين بشكل جيد".

و تبلغ قدرة المحطة 25 ميغاواط كهرباء ويحتوي على عدد كبير من الألواح، وهی صديقة للبيئة والكهرباء التي تولدها موصولة بشبكة الكهرباء الوطنية.

حاليا يتم توليد نسبة 20٪ إلى 30٪ من الكهرباء في إقليم كوردستان من الطاقة الشمسية، وتريد حكومة إقليم كوردستان زيادة هذه الكمية وتقوم بتنفيذ مشاريع مماثلة لهذا الغرض.

و يقوم المشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار علی مساحة 590 دونما وسيتم الانتهاء منه في غضون عام.

وتوجد في اقليم كوردستان محطتان للطاقة الشمسية بطاقة 3 ميغاواط، فيما قررت الحكومة بناء محطة كهرباء "بكلفة 235 مليار دينار بطاقة 100 ميغاواط" في منطقة سوران.