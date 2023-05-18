رئيس حكومة كوردستان يُرسي الحجر الأساس لأول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أرسى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 18 أيار (مايو) 2023، الحجر الأساس لأول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في أربيل، وذلك في مراسم رسمية حضرها الوزراء المعنيون وممثلو الشركات المنفذة وعدد من المسؤولين.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال المراسم، إن حكومة إقليم كوردستان قدمت الدعم اللازم بهدف تحقيق تقدم ملموس في إصلاح قطاع الكهرباء وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فعلياً في إصلاح هذا القطاع الذي يتطلب جهوداً مستمرة لتطويره.

وأضاف أن على وزارة الكهرباء أن تكثف جهودها، وبدعم من القطاع الخاص، لوضع الخطط والاستعدادات اللازمة من أجل تجهيز المواطنين بالكهرباء بصورة دائمة، مبيناً أن استخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة يعدّ من الخطوات المهمة بهذا الصدد.

وأكد رئيس الحكومة أن هناك فرصاً عديدة لتحسين قطاع الكهرباء على نحو أفضل مما هو عليه حالياً، لافتاً إلى ضرورة تعاون المواطنين فيما بينهم ومع الحكومة، مشدداً على أن التعاون يتطلب ترشيد استهلاك الطاقة وتسديد رسوم الجباية المستحقة باستمرار وانتظام.

وقال إن عدم تمكن الحكومة من تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة، على الرغم من تدشينها عدداً من محطات الإنتاج، يرجع بالدرجة الأساس إلى زيادة النمو السكاني وتضاعف الطلب على الطاقة بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصانع والمعامل.

وأوضح أن الحكومة لديها برنامج يهدف إلى تجهيز المواطنين بالكهرباء على مدار 24 ساعة بأسعار أقل مقارنة بالأسعار التي تفرضها المولدات الأهلية، وقال: "الحكومة يمكنها توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة يومياً إذا سدد المواطنون ما يترتب عليهم من رسومات".

وتابع: "يمكن للحكومة أن تتفق مع القطاع الخاص والمواطنين على توفير الكهرباء مدار الساعة، بشرط أن يعتبر المواطنون أنفسهم مسؤولين، وأن يعتبروا هذه الحكومة جزءاً منهم ومشاركين فيها".

وهنأ رئيس الحكومة وزارة الكهرباء والشركات المنفذة للمشروع، وأعرب عن أمله بأن يتطور ويزداد إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية والمتجددة والنظيفة والصديقة للبيئة في كوردستان.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 25 ميغاواط/ ساعة وتقع في قرية منارة بضواحي أربيل، وتعدّ محطة صديقة للبيئة وستُربط بعد إنجازها بالمنظومة الوطنية. ويُنفذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار، على مساحة قدرها 590 دونماً، ومن المقرر تدشينه في غضون عام.