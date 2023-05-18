السوداني يُشدد على أهمية التكامل بين الهيئات والوزارات والمحافظات

أربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية التكامل بين الهيئات والوزارات والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة عمل الهيئات والسبل الكفيلة بتطوير مستوى أدائها والخدمات التي تقدّمها للمواطنين، وكذلك التداول في عدد من الملفات الخاصة بعملها، والنظر بالموضوعات المدرجة في جدول الأعمال".

وأشار السوداني إلى "دور الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وحرص الحكومة على أداء واجباتها على وفق ما مرسوم في القانون والدستور"، مشدداً على "أهمية التكامل بين الهيئات والوزارات والمحافظات ضمن سياق الخطط التي تضعها الدولة، وهي مقدمة مهمة لتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي بالشكل الصحيح".

وأكد السوداني أن "استقلالية الهيئات والمؤسسات لا تعني أن تعمل بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة، إنما الجميع معني بتنفيذ السياسات العامة للدولة، وتنفيذ الأولويات المرسومة، في مقدمتها الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد".

وأوضح أن "الهيئات جزء من مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، ويجب أن تكون هذه القضية حاضرة في إجراءات رئيس الهيئة وزياراته الميدانية وعملها اليومي".

ولفت إلى "الاستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة الخاصة بالتربية والتعليم، والسكّان، أو التي اختصت بالشباب والرياضة"، مشدداً "على ضرورة اشتراك كل مؤسسات الدولة في التنفيذ والعمل لإنجاحها، وتجاوز الروتين والمخاطبات وغياب التنسيق الذي يسبب هدراً في الوقت والجهد".

وتابع البيان أن "مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة واصل التداول بما جاء في جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس آليات تنسيق العمل بين مؤسسة الشهداء والجهات ذات العلاقة بخصوص حقوق مستحقيها، وتنسيق العمل بين مؤسسة السجناء السياسيين ووزارة المالية بشأن تخصيصات المؤسسة ضمن موازنة 2023، فضلاً عن بحث المعوّقات التي تعترض عمل المنافذ الحدودية، والمقترحات التي تقدمت بها هيئة الأوراق المالية، بما يخص تطوير عملها خدمةً للصالح العام، ونظر أيضاً في احتياجات المجمع العلمي العراقي، وكذلك في الطلبات الخاصة بالهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعّة".

وختم البيان أن "مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة قد تشكل بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق الانسجام في عملها وتمكينها من أداء مهامها في تجاوز المشكلات والمعوّقات، بما يساعد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".