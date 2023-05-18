أردوغان: واثق بأن الشعب سيُعيد انتخابي

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس التركي ومرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن الشعب سيُعيد انتخابه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمعة في 28 أيتر مايو الحالي.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال ملتقى قطاع المواصلات بإسطنبول المنعقد في مركز الخليج للمؤتمرات.

وأشار أردوغان إلى أن الشعب أظهر كيفية الشكل التشريعي الذي يريده من خلال الإدلاء بأصواتهم لتحالف الجمهور وتمكينه من حصد 322 نائباً من أصل 600 في البرلمان.

وقال: "بإذن الله، كلنا ثقة بأن شعبنا سيوكل إليّ الرئاسة مرة أخرى لمدة 5 سنوات بعدد قياسي من الأصوات والنسب المئوية في الجولة الثانية".

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 أيار مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل رجب طيب أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كمال كليجدار أوغلو على 44.92​​​​​​​ بالمئة، وسنان أوغان على 5.17 بالمئة ومحرم إنجه (المنسحب) على 0.44 بالمئة.​​​​​​​

كما أسفرت الانتخابات البرلمانية عن حصول تحالف الجمهور الحاكم على 49.47 بالمئة من مقاعد البرلمان فيما نال تحالف الأمة المعارض على 35.02 بالمئة.