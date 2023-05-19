نياز النقشبندي يعلن عدد حجاج إقليم كوردستان لهذا الموسم

أربيل (كوردستان24)- اعلن المدير العام للحج والعمرة في إقليم كوردستان الشيخ نياز راغب النقشبندي، أعداد الحجاج من إقليم كوردستان، المتوجهين الى بيت الله، خلال العام الحالي.

وقال نياز النقشبندي، لكوردستان 24 "انهينا الاستعدادات لموسم الحج في إقليم كوردستان من جهتنا، وما بقي من استعدادات هي مسؤولية مشتركة بين هيئة الحج والعمرة العراقية والجانب السعودي".

وأضاف النقشبندي "من مجموع 33 الفا و690 عراقيا سيحجون هذا العام، منهم 4685 حاجا من إقليم كوردستان".

وقال ان "المملكة السعودية حددت عمرا معينا الموسم الماضي، لكن في هذا الموسم لم يتم تحديد أي عمر للحج، لذا فقد زاد عدد الحجاج هذا الموسم".