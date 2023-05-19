السوداني يصل إلى جدة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني العاصمة بغداد صباح الجمعة، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة العربية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "السوداني وصل إلى مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمّة العربية بدورتها الـ(32)".

وتحتضن مدينة جدة السعودية اليوم أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين والتي تأتي ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة العربية والعالم بأسره.

كما تأتي قمة جدة في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

وللمرة الأولى منذ 12 عاماً يشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية بعد تجميد عضوية بلاده بالجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة السورية.