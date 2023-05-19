وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يزور الاتحاد الإسلامي

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة 19 أيار مايو 2023، مقر الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في أربيل.

وترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، وعضوية: بشتيوان صادق، وعلي حسين، وجعفر إيمينكي.

وتأتي هذه الزيارة بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس مسعود بارزاني، خلال حفل افتتاح نصب بارزاني التذكاري الوطني في الـ 11 من أيار مايو الجاري.

ودعا الرئيس بارزاني في مبادرته، الأطراف الكوردستانية إلى عقد اجتماع موسع، بهدف حلحلة الخلافات والمشاكل العالقة بينها.

وشدد على أن "هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي"، مطالباً "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً".

في السياق نفسه، اجتمع اليوم الجمعة، المكتبان الانتخابيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وبحضور رئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق، ونائبها هيمن هورامي، إضافة إلى رئيسي كتلتي الحزبين داخل البرلمان، للتوصل إلى اتفاق حول مسألة تعديل قانون الانتخابات، وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات.