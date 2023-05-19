الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يجتمعان في أربيل الأحد المقبل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، مرة أخرى يوم الأحد المقبل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مؤسسة كوردستان 24، فإن الاجتماع القادم بين الطرفين سيبحث الخطوات التي قطعها المكتبان الانتخابيان للحزبين في مسألة انتخابات برلمان كوردستان.

يأتي هذا في وقت أجرى وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، زيارة إلى مكاتب الأحزاب الكوردستانية، ومن ضمنها جماعة العدل الكوردستانية، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والحزب الشيوعي، والحركة الديمقراطية الآشورية، والجبهة التركمانية.

من أبرز المحاور التي بحثها وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع الأطراف السياسية الكوردستانية، هي الوضع السياسي في كوردستان، ومسألة انتخابات برلمان الإقليم.

واجتمع اليوم الجمعة، المكتبان الانتخابيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وبحضور رئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق، ونائبها هيمن هورامي، إضافة إلى رئيسي كتلتي الحزبين داخل البرلمان، للتوصل إلى اتفاق حول مسألة تعديل قانون الانتخابات، وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات.

وفي يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، في كلمة له أثناء افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان، دعا الرئيس مسعود بارزاني جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها.

وشدد على أن "هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي"، مطالباً "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً".