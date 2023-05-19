الحزب الديمقراطي وجماعة العدل: ينبغي إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد

أربيل (كوردستان 24)- أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وجماعة العدل الكوردستانية، اليوم الجمعة، أنه ينبغي إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد، وضرورة وصول الأطراف السياسية الكوردستانية إلى اتفاق بشأن المشاكل الموجودة.

وزار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، مقر جماعة العدل الكوردستانية في أربيل، حيث تم استقبالهم من قِبل رئيس جماعة العدل علي بابير، وعدد من أعضاء المجلس السياسي الأعلى للحزب.

وكان الهدف من الزيارة بحث المسائل المتعلقة بإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، والوضع السياسي العام في الإقليم.

وقالت جماعة العدل الكوردستانية في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "الجانبين أكدا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، ولا يوجد عذر لعدم إجرائها، لأن الإقليم سيتعرض للمسائلة من قِبل المجتمع الدولي في حال تأخير إجراء الانتخابات".

من جهته، قال عضو المجلس السياسي في جماعة العدل الكوردستانية في تصريح لـ كوردستان 24، إن "لقاءنا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان طبيعياً وودياً، وبحثنا العلاقات الثنائية بين الجانبين".

وأضاف "كما تناولنا موضوع إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، وشددنا على أنه لا يجوز أن يتم تأخير إجرائها أكثر من ذلك".

يأتي هذا في وقت أجرى وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، زيارة إلى مكاتب الأحزاب الكوردستانية، ومن ضمنها الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والحزب الشيوعي، والحركة الديمقراطية الآشورية، والجبهة التركمانية.

من أبرز المحاور التي بحثها وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع الأطراف السياسية الكوردستانية، هي الوضع السياسي في كوردستان، ومسألة انتخابات برلمان الإقليم.

واجتمع اليوم الجمعة، المكتبان الانتخابيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وبحضور رئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق، ونائبها هيمن هورامي، إضافة إلى رئيسي كتلتي الحزبين داخل البرلمان، للتوصل إلى اتفاق حول مسألة تعديل قانون الانتخابات، وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات.

وفي يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، في كلمة له أثناء افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان، دعا الرئيس مسعود بارزاني جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها.

وشدد على أن "هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي"، مطالباً "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً".