السوداني يلتقي زيلينسكي على هامش القمة العربية

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، في مدينة جدّة السعودية، الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الـ(32)، التي تستضيفها السعودية.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسار التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة.

في غضون ذلك، أكّد السوداني على ضرورة اعتماد الطرق الدبلوماسية ومنح فرصة للحوار للوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا وإحلال الأمن والسلام، وتجنّب المزيد من التصعيد.

من جانبه، شدّد زيلينسكي على حرص بلده على تنمية التعاون بين البلدين وسبل توطيده في مجالات عدة.

وفي ختام لقائهما، قدم الرئيس الأوكراني دعوة إلى رئيس الحكومة العراقية لزيارة بلده، مشيداً بدور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في دعم أمنها واستقرارها.

وكان السوداني اعتبر في كلمةٍ له خلال مشاركته في قمة السعودية، ان التفاف العرب حول بعضهم "ليس انعزالاً، بل يزيدنا انفتاحاً على جيراننا كعرب مجتمعين وكدول عربية منفردة".

ودعا الجامعة العربية إلى "تطوير مناهجها نحو بناء تكتل اقتصادي، لتعزيز اقتصادياتنا واستثمار مواردنا المختلفة بأفضل وجه".

وأشار إلى أن "دولاً عديدة استطاعت بناء تكتلات اقتصادية ناجحة، وهي لا تملكُ عناصر مشتركة بين أعضائها، لذا يجب أن نتحرّى كلَّ زوايا الترابط والتكامل الاقتصادي بين بلدانِنا".