يارويس:الموازنة فرضت ضرائب على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة بنسبة 10 بالمئة

أربيل (كوردستان24)- دعا عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يارويس اعضاء مجلس النواب الى رفض التصويت على فقرة اعادة الضرائب على بطاقات اعادة شحن رصيد الهاتف النقال،بعد ادراجها في الموازنة.

وقال يارويس ان اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة ٢٠٪،معرباً عن اسفه بأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 اعيدت فيها تلك الضريبة وبنسبة 10 بالمئة على البطاقات،مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن.

واضاف انه اذا كان الغرض من فرض الضريبة هو زيادة مصادر الواردات للحكومة،فالاجدر ان يتم اخذ تلك الملايين من الدولارات المتراكمة كديون وضرائب على شركات الاتصالات واعادتها الى خزينة الدولة.

ودعا ياوريس جميع اعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على فقرة فرض الضرائب على بطاقات اعادة شحن الرصيد ضمن قانون الموازنة كي تبقى اسعارها كما هي دون زيادة.