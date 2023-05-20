المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يجتمع اليوم لمناقشة موضوع الانتخابات



أربيل (كوردستان 24 ) - من المقرر ان يجتمع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية اليوم لمناقشة موضوع الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان.

ويأتي الاجتماع بعد إجتماع المكتبين الانتخابيين للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني امس الجمعة لمناقشة تعديل قانون الانتخابات وتفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات وإجتماعهما مع رئيس ونائب رئيس برلمان كوردستان .

وبحسب معلومات حصلت عليها كوردستان 24 ، فإن اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سيناقش اليوم هذه المواضيع .

ويأتي استئناف المحادثات بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بعد مبادرة الرئيس مسعود بارزاني التي أطلقها في 11-5 -2023 خلال مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري ،دعا فيها الأطراف السياسية الى عقد اجتماع موسع لايجاد حل للمشاكل في الإقليم قبل 18 من الشهر الجاري .

وقال الرئيس بارزاني في مبادرته :"أدعو جميع الأحزاب السياسية الكوردية لفتح صفحة جديدة وعقد اجتماع موسع لمناقشة كافة القضايا وإيجاد الحلول".

وبعد مبادرة من الرئيس بارزاني ، التقى وفد من حزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بتاريخ 16-5-2023 في مقر المكتب السياسي للاتحاد في السليمانية ، وأصدر الجانبان بيانا بعد ذلك إتفقا فيه على أن يعملوا كفريق واحد ويواجهو التحديات والمشاكل القانونية والسياسية التي تعترض طريق اجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في موعدها المقرر .

وبحسب معلومات كوردستان24 ، من المقرر أن يجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل غدا لمناقشة الخطوات التي ناقشتها المكتب الانتخابي للطرفين.