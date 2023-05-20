سیاسة

حكومة إقلیم كوردستان : قرابة مليون نازح ولاجئ يعيشون في إقليم كوردستان

" 41٪ من اللاجئين في محافظة أربيل، و 40٪ في محافظة دهوك، و 19٪ في محافظة السليمانية "
author_image دیار بکر
کوردستان

 أربیل (كوردستان 24 ) -أعلن مركز تنسيق الأزمات المشترك التابع لحكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن أعداد النازحين واللاجئين داخل الإقليم. 

وقال المركز في تقرير اطلعت عليه كوردستان 24 ، "يوجد في إقليم كوردستان حالياً 926،018 لاجئاً، بما في ذلك 664،237 نازحاً داخلياً، و241،937  لاجئاً سورياً، و8،479 لاجئاً تركياً، و10،548 لاجئاً إيرانياً و736 لاجئاً فلسطينياً، بالإضافة إلى 81 شخصاً من مختلف المناطق الأخرى .

واضاف التقرير انه يعيش معظم النازحين واللاجئين في المنطقة مع المجتمع المضيف.

واشار التقرير الى انه يعيش الآن 30٪ فقط من النازحين واللاجئين داخل المخيمات التي يبلغ عددها 36 مخيماً، و 70٪ يعيشون خارج المخيمات، ويعيش 41٪ من اللاجئين في محافظة أربيل، و 40٪ في محافظة دهوك، و 19٪ في محافظة السليمانية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف