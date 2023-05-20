حكومة إقلیم كوردستان : قرابة مليون نازح ولاجئ يعيشون في إقليم كوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) -أعلن مركز تنسيق الأزمات المشترك التابع لحكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن أعداد النازحين واللاجئين داخل الإقليم.

وقال المركز في تقرير اطلعت عليه كوردستان 24 ، "يوجد في إقليم كوردستان حالياً 926،018 لاجئاً، بما في ذلك 664،237 نازحاً داخلياً، و241،937 لاجئاً سورياً، و8،479 لاجئاً تركياً، و10،548 لاجئاً إيرانياً و736 لاجئاً فلسطينياً، بالإضافة إلى 81 شخصاً من مختلف المناطق الأخرى .

واضاف التقرير انه يعيش معظم النازحين واللاجئين في المنطقة مع المجتمع المضيف.

واشار التقرير الى انه يعيش الآن 30٪ فقط من النازحين واللاجئين داخل المخيمات التي يبلغ عددها 36 مخيماً، و 70٪ يعيشون خارج المخيمات، ويعيش 41٪ من اللاجئين في محافظة أربيل، و 40٪ في محافظة دهوك، و 19٪ في محافظة السليمانية.