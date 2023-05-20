برلمان كوردستان يجري القراءة الثانية لعدد من مشاريع القوانين

أربيل (كوردستان 24 ) - يجتمع برلمان كوردستان يوم الاثنين الموافق 22/5/2023 لاجراء قراءة ثانية لعدد من مشاريع القوانين والتصويت على استقالة عدد من النواب.

وبحسب جدول أعمال جلسة البرلمان فإن الجلسة ستتضمن موضوعين رئيسيين: اولا: التصويت على استقالة اعضاء البرلمان التالية أسماؤهم وفق احكام النقطتين (1 ، 2) من الفقرة الثانية من المادة (25) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان:

1- عبد الستار ماجد قادر.

2- عثمان علي اسماعيل.

3- بدرية اسماعيل محمود.

4- مسلم عبد الله رسول.

5- هورامان حمة رشيد حمة رشيد.

6- روباك أحمد عبدالرحمن.

7- عمر عبد الله فتاح.

ثانياً: القراءة الثانية لمشاريع القوانين التالية ، وفقاً لأحكام المواد (87 ، 88 ، 89 ، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان. 1- مشروع قانون (تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 في إقليم كوردستان العراق).

2- مشروع قانون (تطبيق وتعديل قانون الحجر الزراعي العراقي رقم (76) لسنة 2012 وتعديلاته في إقليم كوردستان العراق).