القنصل التركي : حجم التبادل التجاري بين كوردستان وتركيا 14 مليار دولار والعراق عامة يتجاوز العشرين مليار

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد القنصل العام للجمهورية التركية في البصرة والمحافظات الجنوبية محمد أوزغون آرمان، أمس الجمعة، ان حجم التبادل بين تركيا والعراق بصورة عامة تجاوز العشرين مليار دولار.

و قال آرمان في حوار تابعته كوردستان 24 ، إن:"هناك 14 مليار دولار عبارة عن تجارة مباشرة بين تركيا ومحافظات اقليم كوردستان وباقي المبلغ موزع على باقي المحافظات العراقية كتجارة مختلفة". واضاف، ان "الشركات التركية العاملة في العراق متعددة ومتنوعة منها في تجارة الاثاث وصناعة المطابخ والالبسة والمواد الانشائية". واشار آرمان الى ان "الشركات التركية المتخصصة في مجال الإعمار والبنى التحتية متواجدة وتعمل بصورة واضحة داخل البصرة والمحافظات الجنوبية". ولفت الى ان "تركيا تسعى لتوسعة التبادل التجاري وزيادة عدد الشركات التركية وذلك بسبب رغبة المواطنين باقتناء السلع والألبسة التركية وكافة المنتجات الأخرى لجودتها وسعرها المناسب".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد إفتتحت مؤخرا معبرا حدوديا دوليا آخر مع تركيا يقع في حدود إدارة سوران المستقلة وهو معبر " زيت " الدولي وأصبح مفتوحا بشكل رسمي في 11 من الشهر الجاري أمام الحركة السياحية والزوار على أن يكون متاحا أيضا أمام الحركة التجارية في القريب العاجل حسب ما قاله المشرف على ادارة سوران المستقلة (هلگورد شيخ نجيب) خلال مراسم إفتتاح المعبر .

ويقع معبر (زيت ) الحدودي الدولي في منطقة "شيروان مزن " التابعة لمنطقة ميركة سور التابعة لادارة سوران الذاتية، وستكون بوابة دولية جديدة بين اقليم كوردستان وتركيا.