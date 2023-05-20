الرئيس الأوكراني يصل إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع

أربيل (كوردستان 24 ) - وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

وقال زيلينسكي في تصريح صحفي لوسائل إعلام يابانية، إنه "سنجري لقاءات مهمة مع شركاء أوكرانيا في قمة السبع وسنناقش الأمن والتعاون المعزز لانتصارنا".

وأضاف أنه "سنناقش في قمة السبع الأمن والتعاون المعزز لانتصارنا وسيصبح السلام أقرب".



وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية اليابانية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيحضر قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية، غداً الأحد.

وقالت الوزارة، إن زيلينسكي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال إقامته.

وأضافت الوزارة أن زيلينسكي سيشارك في جلسة بشأن السلام والأمن إلى جانب زعماء مجموعة السبع والدول التي تمت دعوتها لحضور القمة.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأوكراني إلى هيروشيما، اليوم السبت، ومن المتوقع أن يعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية.

وتعتبر أوكرانيا محور اهتمام زعماء مجموعة السبع عندما في القمة التي تستمر ثلاثة أيام في مدينة هيروشيما اليابانية.

وقال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن من المقرر أن تصدر المجموعة بيانا بشأن الأمن الاقتصادي. ويقول أعضاء المجموعة إن الحرب الروسية في أوكرانيا ألحقت أضرارا جسيمة بالبلدان ذات الدخل المنخفض.

وقال الزعماء في مسودة بيانهم الختامي الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن "البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتأثر بشكل غير متناسب بالحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

وكان القادة تعهدوا في اليوم الأول للقمة بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا قد تساعد الرئيس فلاديمير بوتين في غزو جارته ومنع التحايل على العقوبات.

وقالوا في بيان إن القيود ستغطي صادرات الآلات الصناعية والأدوات والتكنولوجيا المفيدة للجهود الحربية الروسية، بينما ستبذل جهود لخنق الإيرادات الروسية من تجارة المعادن والألماس.

ولم يتضح على الفور إلى أي مدى ستؤثر جهود العقوبات الجديدة على روسيا التي تضررت مواردها المالية بالفعل بسبب إجراءات لتقليص عائداتها من احتياطياتها الهائلة من الطاقة.

وكان الرئيس الأوكراني قد خطف الأضواء في جدة، مع تداول وسائل إعلام دولية أنباء مشاركته في القمة العربية التي انهت اعمالها امس.

وكانت زيارة زيلينسكي الى جدة، هي الأولى التي يُجريها زيلينسكي إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير/شباط 2022.

وعبر تويتر، أعلن زيلينسكي أن هدفه من المشاركة بقمة الجامعة العربية هو تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي.