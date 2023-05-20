القنصل التركي: نتائج الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على علاقاتنا مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - نفى القنصل العام التركي في أربيل أن نتائج الانتخابات الرئاسية ستؤثر على العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان.

واضاف ان "الظروف الجوية غير المواتية" حالت دون ذهاب الناخبين بشكل مكثف في اقليم كوردستان الى صناديق الاقتراع.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية صباح اليوم السبت الموافق 20 آيار 2023. وزار بعض المواطنون الأتراك المقيمين في إقليم كوردستان صناديق الاقتراع في القنصلية التركية في أربيل ومازالت عملية التصويت مستمرة.

وقال القنصل العام التركي في أربيل محمد مولود ياقوت في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان 24 :"إن عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية ستجرى بسلام وبدون مشاكل في القنصلية التركية في أربيل. وبشأن نتائج الانتخابات الرئاسية وانعكاساتها على العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان ، أكد القنصل التركي إن نتائج الانتخابات لن تؤثر على العلاقات بين الجانبين،وعلاقاتنا جيدة وستستمر ".

وفي معرض رده على أحد الاسئلة أجاب القنصل التركي ، حول لماذا لم يتوجه عدد كبير من المواطنين الاتراك الى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في اقليم كوردستان وقال:" عندما بدأت عملية التصويت في الصباح ، لم يتمكن الناخبون من الحضور للتصويت بسبب سوء الأحوال الجوية ، ولكن الآن تحسن الطقس ، فتحنا أبوابنا وننتظر قدوم الناخبين"،وأشار القنصل التركي العام في اربيل انه تم وضع ثلاثة صناديق اقتراع في القنصلية التركية في اربيل وستستمر عملية التصويت لانتخابات الرئاسة لمدة يومين بالقنصلية والتصويت.

وأضاف ياقوت إنهم سهّلوا على المواطنين الأتراك المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية،مشيرا "يمكن للناخبين التصويت عند معبري فيشخابور وأوزملو حتى 28 من الشهر الجاري ".

ودعا القنصل التركي مواطني بلاده في إقليم كوردستان للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية واستخدام أصواتهم في عملية ديمقراطية.