رئيس حكومة كوردستان يعزّي محافظ البنك المركزي العراقي برحيل شقيقه

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق برحيل شقيقه عبد الإله محسن العلاق.

وفيما يأتي نص برقية التعزيّة:

الأستاذ علي محسن إسماعيل العلاق المحترم

محافظ البنك المركزي العراقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل شقيقكم السيّد عبد الإله محسن العلاق، وإذ نتقدم إليكم بأحر مشاعر العزاء والمواساة، فإننا نبتهل إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وعائلتكم ومحبيه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان