بعثة المنتخب العراقي في "بوينس أيريس" تردُّ على سلطات الأرجنتين.. ما القصّة؟

أربيل (كوردستان 24)- نفت بعثة الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى الأرجنتين، الأخبار المتناقلة التي تحدّثت عن وقوع مشاكل داخل مقر إقامة منتخب الشباب في العاصمة بوينس أيريس.

وقالت القناة الإعلامية للاتحاد العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، "تؤكد رئاسة الوفد العراقيّ أن الأمورَ طيبة، ولا يوجدُ ما يعكر صفو الوفدِ، وعلى الجميعِ التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقةِ في التعاطي مع المعلومات، خصوصاً أن المنتخبَ تنتظره مباراةٌ مهمةٌ في افتتاح مبارياته ضمن الموندبال العالميّ أمام الأوروغواي".

وتنطلق بطولة كأس العالم تحت 20 سنة السبت حتى 11 حزيران، بمشاركة 24 منتخباً. ووقع العراق، وصيف بطل آسيا، في المجموعة الخامسة إلى جانب الأوروغواي وإنكلترا وتونس، ويخوض مباراته الأولى الاثنين ضد الأوروغواي.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يواجه منتخب الشباب العراقي لكرة القدم، تحقيقاً بسبب "ممارسات تخريبية" واعتداء جنسي مزعوم لأعضائه في فندق إقامته.

وحصل شرطي مسؤول عن أمن المنتخب العراقي على شهادة عاملة شابة في مطعم الفندق، أكّدت ان أفراد المنتخب العراقي "لمسوا أجزاء حميمة من جسدها"، مساء الخميس، حسبما ورد في تقرير شرطة دي لا بلاتا (60 كلم من العاصمة بوينوس أيرس)، الذي نشرته صحف أرجنتينية عدّة.

وقدّم مدير الاستقبال في الفندق، الذي استمع إليه الشرطي الأرجنتيني، شهادته، بأن أعضاء المنتخب العراقي "ساروا بملابسهم الداخلية في أروقة الفندق، وفعّلوا نظام إنذار الحريق عمداً". وأضاف أن سلوكيات مماثلة "لم نشهدها من قبل في الفندق".

ونقل تقرير الشرطة أن مسؤولاً أمنياً أشار إلى أن أعضاء البعثة "أساؤوا التصرّف مع مترجمة محلية"، و"عطّلوا مصعد الفندق، من خلال تحميل الوزن الزائد"، بحسب فرانس برس.

وأضاف الاتحاد العراقي في بيانٍ لاحق، أنه "وسطَ أجواء ماطرة، وبروحٍ معنوية عالية، أجرى منتخبنا للشباب وحدته التدريبيّة في ملعب مجمع نادي خمينيزا للتدريبات والذي يبعد 10 كم عن مقر إقامةِ وفد منتخبنا في مدينة لابلاتا، استعداداً لمواجهة منتخب الأوروغواي".

بحضور رئيس الاتحاد: "عدنان درجال وعضويّ اتحاد الكرة (محمد ناصر وخلف جلال)، ومدرب منتخبنا الوطني الإسباني خيسوس كاساس".

وكانت البطولة مقرّرة سابقاً في إندونيسيا، قبل أن ينقلها الاتحاد الدولي (فيفا) الشهر الماضي إلى الأرجنتين، بعد سحبها من الدولة الآسيوية، التي رفض مسؤولون فيها استقبال منتخب إسرائيل.