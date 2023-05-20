إيران تعلن إعدام زعيم شبكة اتّجار بالنساء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، عن إعدام زعيم شبكة لتهريب نساء إيرانيات إلى دول مجاورة بغرض الدعارة.

وذكر موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية أن شهروز سخنوري الشهير باسم ألكس كان يتزعم "شبكة لمرافقة وتهريب نساء وفتيات إيرانيات إلى دول في المنطقة".

وأضافت السلطة القضائية أن سخنوري أُعدم صباح يوم السبت "بتهمة الاتجار بالبشر لغرض الدعارة"، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وعام 2020، قالت وسائل إعلام إيرانية إنه أُلقي القبض على ألكس في ماليزيا بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) قبل نقله إلى إيران.

وصُدِر حكم الإعدام بحقه في سبتمبر أيلول 2021 بتهمة "الفساد في الأرض"، وهو وصفٌ تطلقه السلطات الإيرانية على مجموعة واسعة من الجرائم من بينها جرائم متعلقة بالأخلاق.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن السلطات ألقت القبض على عدة نساء أيضاً في القضية ذاتها، ويواجهن تهماً خطيرة.

منظمة العفو الدولية من جانبها، قالت في تقرير هذا الأسبوع إن عدد أحكام الإعدام التي نُفذت في إيران ارتفع من 314 في 2021 إلى 576 في 2022، في ثاني أكبر عدد بعد الصين.

وحكم القضاء الإيراني أيضاً بالإعدام على امرأتين قبل عامين بتهمتي "الفساد في الأرض" والاتجار بالبشر.

ومع ذلك قال مدافعون إنهما من الناشطات المدافعات عن حقوق مجتمع الميم وبريئتان من التهمتين.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أدرجت إيران عام 2017، على قائمةٍ أميركية للدول المتقاعسة عن مكافحة الاتجار بالبشر.

وبعد ذلك بعامين، صنفت وزارة الخارجية الأميركية إيران مجدداً كدولة من المستوى الثالث، وهو تصنيف للبلدان التي تبذل أقل الجهود للتصدي لهذه الجريمة.

وبموجب قانون "حماية ضحايا الاتجار بالبشر" الأميركي والصادر عام 2000، تحرم واشنطن أية دولة غير ملتزمة بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً لذلك "من المساعدات الخارجية غير المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة".